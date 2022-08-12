كوريا الجنوبية وقطر تبحثان التعاون الاقتصادي

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التقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في سيول أمس الأربعاء، حيث ناقشا توسيع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والإنشاءات.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أعرب الوزيران عن أملهما في زيادة التعاون بين البلدين في تجارة الغاز الطبيعي المسال ليشمل المجالات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك بناء ناقلات الغاز. ويذكر أن قطر تعتبر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لكوريا الجنوبية.واتفق الجانبان على الحاجة إلى توسيع التعاون في مجالات الطاقة ليشمل مصادر الطاقة المتجددة، مثل وقود الهيدروجين والطاقة الشمسية.وعبر "بارك" عن رغبته في أن تستمر مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشروعات البناء في قطر، مشيرا إلى أن الشركات الكورية ساهمت في مشروعات البناء الكبرى في قطر منذ عقود، كما طالب بتنشيط الاستثمارات القطرية في كوريا الجنوبية.ومن ناحية أخرى، وقع الوزيران اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول، وهي أول اتفاقية من هذا النوع في ظل حكومة "يون صوك يول".وسوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الشهر القادم، حيث سيتم السماح للمسافرين من البلدين بالبقاء في البلدين لمدة تصل إلى 90 يوما بدون تأشيرة. وتتوقع وزارة الخارجية أن تساعد الاتفاقية في تسهيل تبادل الأفراد بين البلدين قبيل بطولة كأس العالم "قطر 2022".وقد عُقد آخر اجتماع بين وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية وقطر في عام 2018، عندما زار الوزير القطري سيول.