كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبحثان الردع الموسع الشهر القادم

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماعا رفيع المستوى حول الردع الموسع ضد كوريا الشمالية في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر سبتمبر.ويُطلق على ذلك الحوار اسم "المجموعة الاستراتيجية الاستشارية للردع الموسع"، ويشارك فيه نواب وزراء الخارجية والدفاع من البلدين.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول أمس الأربعاء، أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مجددا هدفهما المشترك المتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل، وتعهدتا بالحفاظ على الاستعداد للدفاع عن كوريا الجنوبية، وذلك خلال الدورة الحادية والعشرين لحوار الدفاع المتكامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي عقد في سيول يومي الثلاثاء والأربعاء.وفي الاجتماع الدفاعي الذي حضره كبار مسؤولي الدفاع والشؤون الخارجية، اتفق الجانبان على استئناف اجتماعات الردع الموسع في الشهر القادم على النحو المتفق عليه خلال القمة بين رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مايو الماضي. كما اتفقت سيول وواشنطن على إنشاء مجموعة عمل تهدف إلى تعزيز القدرات والموقف الدفاعي ضد تهديدات الصواريخ الكورية الشمالية، وتوسيع نطاق وحجم مناورات "أولتشي" العسكرية التي من المقرر أن تبدأ يوم 22 أغسطس. واتفق الجانبان على أنه قد تحقق قدر كبير من التقدم في تلبية متطلبات نقل قيادة العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية. وأضافت وزارة الدفاع أن الجانبين قررا التعاون من أجل التقييم الناجح للقدرة التشغيلية الكاملة للجيش الكوري الجنوبي خلال مناورات "أولتشي" القادمة.