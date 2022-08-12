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السياسية

المكتب الرئاسي يعقد اجتماعا أمنيا للتحقق من الموقف العسكري

Write: 2022-08-18 10:09:58Update: 2022-08-18 11:43:58

المكتب الرئاسي يعقد اجتماعا أمنيا للتحقق من الموقف العسكري

Photo : YONHAP News

تفقد المكتب الرئاسي موقف الاستعداد العسكري أمس الأربعاء عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخين من طراز "كروز" في وقت سابق من اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في إحاطة مكتوبة إن مستشار الأمن القومي "كيم سونغ هان" عقد اجتماعا أمنيا حضره مسؤولون من مكتب الأمن القومي في الساعة 9 من صباح أمس الأربعاء. وأضاف أن هيئة الأركان المشتركة أطلعت "كيم" على الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي، كما تفقد "كيم" وضع استعداد الجيش الكوري الجنوبي.

وقال المتحدث أيضا إن المشاركين في الاجتماع يراقبون الموقف بعناية، مع مراعاة التدريب الأولي الجاري حاليا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإدارة الأزمات، استعدادا لمناورات "أولتشي فريدون شيلد" التي ستبدأ على نطاق كامل يوم الاثنين القادم.

وفي وقت سابق، قالت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين من طراز "كروز" باتجاه البحر الغربي من منطقة "أون تشون" في مقاطعة جنوب "بيونغ آن" في وقت مبكر من صباح الأربعاء. وكانت تلك هي المرة الثانية والعشرون هذا العام التي تؤكد فيها السلطات العسكرية في سيول إطلاق كوريا الشمالية لأنواع مختلفة من المقذوفات، بما في ذلك صواريخ باليستية. وكان آخر إطلاق بواسطة بيونغ يانغ لصواريخ "كروز" في يناير من هذا العام.
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