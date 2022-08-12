ترشيح البروفسورة بارك سانغ مي لمنصب سفيرة كوريا لدى اليونسكو

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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس بأنها رشحت البروفسورة "بارك سانغ مي" الأستاذة في جامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية، لمنصب سفيرة كوريا لدى منظمة اليونسكو.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين شخصية أكاديمية لتولي منصب سفير كوريا لدى المنظمة الدولية.وكانت "بارك" قد تولت منصب رئيس لجنة التحكيم للتراث البشري غير الملموس التابعة لليونسكو في عام 2019.وتوقعت الوزارة أن تسهم البروفسورة بارك في التعريف بقيمة التراث الثقافي الكوري وحماية المصالح الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا الراهنة الحساسة في المنظمة الدولية اعتمادا على قدراتها الممتازة في التحدث باللغة الإنغليزية وتخصصها وتجاربها في مجال الثقافة العامة والدبلوماسية.كما تم ترشيح "كيم هيونغ جون" المدير السابق في المكتب الرئاسي لمنصب القنصل العام الكوري في مدينة أوساكا اليابانية.وكان كيم يعمل رئيسا لفريق التواصل مع الشعب في مكتب مساعدي الرئيس "يون صوك يول" في أثناء فترة نقل السلطة.وتم أيضا ترشيح الرئيس السابق لهيئة الشرطة في مقاطعة شمال جولا "بارك كون تشان" لمنصب القنصل العام الكوري في مدينة "فوكوكا" اليابانية، وترشيح المدير العام لإدارة دبلوماسية الثقافة العامة "كيون جونغ هو" لمنصب القنصل العام الكوري في مدينة "فانكوفر" الكندية.