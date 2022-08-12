عودة مبيعات الأفلام الكورية إلى مستوى ما قبل كورونا للشهر الثالث على التوالي

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ظلت مبيعات صناعة الأفلام الكورية تحافظ على المستوى الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، للشهر الثالث على التوالي.ووفقا لتقرير أعدته لجنة تطوير السينما الكورية بعنوان "الوضع الحالي لصناعة الأفلام الكورية لشهر يوليو"، بلغ إجمالي مبيعات الأفلام الكورية 170 مليارا و400 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 131 مليون دولار، بزيادة نسبتها 149.4 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لكنها انخفضت بنسبة 7.4 % مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019 أي قبل تفشي جائحة كورونا.الجدير بالذكر أن مبيعات الأفلام الكورية شهريا قد عادت إلى مستوى ما قبل الجائحة بعد رفع نظام التباعد الاجتماعي في شهر مايو الماضي لتحافظ للشهر الثالث على التوالي على مستوى مماثل لما كانت عليه قبل كورونا.وكان الفيلم "توب غَن: مافريك" أكثر الأفلام رواجا في كوريا الشهر الماضي حيث بلغت مبيعاته في شهر يوليو فقط 52 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 50 مليون دولار ليمثل 38.7 % من إجمالي مبيعات الأفلام في البلاد، وتلاه فيلم "ثور: الحب والرعد" بـ29.4 مليار وون ليحتل المركز الثاني. أما فيلم "هان سان" فقد سجل 23.4 مليار وون من المبيعات بعد مرور خمسة أيام على بدء عرضه ليحتل المركز الثالث.