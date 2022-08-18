الولايات المتحدة تبدي موقفا متحفظا بشأن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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امتنعت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عن التعليق على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين من طراز "كروز" باتجاه البحر الأصفر.وردا على طلب إصدار بيان بشأن الإطلاق الصاروخي، قال المتحدث باسم بوزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" إنه ليس لديه تعليق خاص، وأكد أن واشنطن تركز باستمرار على التنسيق الوثيق مع الحلفاء لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بالكامل.ويقول المراقبون إن وزارة الخارجية الأمريكية اختارت هذا الموقف المتحفظ بشأن إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ لأنها لم تتضمن صواريخ باليستية، والتي يحظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كوريا الشمالية إطلاقها.لكن "برايس" أشار رغم ذلك إلى أن عمليات الإطلاق الأخيرة للصواريخ الباليستية التي قامت بها بيونغ يانغ كانت تمثل "تهديدا واضحا للسلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وربما أبعد من ذلك. وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستُبقي على عقوباتها على كوريا الشمالية، قال "برايس" إن واشنطن ستواصل الإبقاء على تلك العقوبات حتى تغير كوريا الشمالية نهجها الأساسي.وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة تدعم بقوة هدف الرئيس "يون صوك يول" لفتح طريق لدبلوماسية جادة ومستدامة مع كوريا الشمالية.