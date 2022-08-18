مجلس الاحتياطي الفيدرالي يلمح إلى إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة

Photo : YONHAP News

ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال إبطاء وتيرة زيادة سعر الفائدة، لكنه أكد على الحاجة إلى استمرار فرض المزيد من الزيادات.وكشف المجلس أمس الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 26 و27 يوليو، والتي رفع البنك خلالها سعر الفائدة إلى نطاق من 2.25% إلى 2.5%.وقال ملخص الاجتماع إن المشاركين أقروا باحتمال أن يكون المزيد من تشديد السياسات النقدية مناسبا إذا استمرت ضغوط التضخم.وتشير نصوص محضر الاجتماع إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يخطط لرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة قصيرة الأجل إلى ما بعد السعر "المحايد"، نحو سياسة نقدية تقييدية إذا اقترب التضخم من هدفه على المدى الطويل البالغ 2%.وألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لن يستمر في رفع سعر الفائدة عند مستويات غير مسبوقة، موضحا أن المشاركين قالوا إنه من المحتمل أن يصبح من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة الزيادات، مع تقييم الآثار المتراكمة لتعديلات السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم.وبعد الكشف عن محضر الاجتماع، شهدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة نيويورك تعليق الخسائر لمدة وجيزة.