الحكم على الرئيس السابق لمجموعة كومهو آسيانا بالسجن لمدة 10 سنوات

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أصدرت محكمة في سيول حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على "بارك سام كو" الرئيس السابق لمجموعة "كومهو آسيانا"، الذي وجهت إليه تهم الاختلاس وخيانة الأمانة والمعاملات غير العادلة بين الشركات التابعة للمجموعة.وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية الحكم على "بارك" أمس الأربعاء، وكان هذا الحكم مطابقا للعقوبة التي طالبت بها النيابة.وقد وجهت النيابة الاتهام إلى "بارك" في مايو من العام الماضي، واتهمته بالانخراط في معاملات غير عادلة بين الشركات التابعة لاستعادة السيطرة على شركات المجموعة.ويُتهم "بارك" بسحب 330 مليار وون من خزائن أربع شركات تابعة للمجموعة في عام 2015 لدفع ثمن إعادة أسهم شركة "كومهو" الصناعية من بنك التنمية الكوري الممول من الدولة.كما يُتهم باستخدام شركة "آسيانا" للخطوط الجوية وغيرها من شركات المجموعة على نحو غير عادل لدعم شركة "كومهو باص لاينز" التي تسيطر عليها عائلته، عن طريق إقراض الأموال بفائدة منخفضة ودون ضمانات.