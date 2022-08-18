انخفاض معدل حجز تذاكر القطارات لعطلة تشوسوك مقارنة بالعام الماضي

Photo : YONHAP News

كشفت شركة السكك الحديدية الكورية "كوريل" عن أن معدل حجز تذاكر القطارات لعطلة عيد الحصاد "تشوسوك" لهذا العام قد انخفض في اليوم الأول من الحجز بدرجة طفيفة مقارنة بالعام الماضي.ووفقا للشركة، بلغ معدل حجز المقاعد في ثمانية خطوط للسكك الحديدية 48.3% يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 48.9% في عام 2021، وكان معدل الحجز في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لهذا العام هو 52.2%.وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف في اليوم الأول لفتح باب الحجز، إلا أن عدد المقاعد المحجوزة ارتفع من 299 ألف مقعد إلى 426 ألف مقعد هذا العام.وقد فتحت الشركة باب الحجز لتذاكر قطارات "كيه تي إكس" و"آي تي إكس- سيه ما أول" و"مو كونغ هوا" للفترة من 8 إلى 12 سبتمبر.كما أتاحت حجز جميع مقاعد القطارات لقضاء عطلة "تشوسوك" لأول مرة منذ عامين، بعدما كانت الشركة تتيح حجز المقاعد بجوار النوافذ فقط اعتبارا من عام 2020 بسبب جائحة كورونا.ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يستقل المزيد من الناس القطارات عند زيارة مسقط رأسهم في عطلة "تشوسوك" لهذا العام.