ألعاب الأطفال تتصدر قائمة المنتجات التي تم سحبها لأسباب تتعلق السلامة

تصدرت ألعاب الأطفال قائمة العناصر والمنتجات التي تم سحبها من السوق الكورية في العام الماضي لأسباب تتعلق بالسلامة.وقالت الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير اليوم الخميس إن هناك 296 عنصرا تم سحبها نتيجة لعمليات تفتيش السلامة التي أجرتها على 5516 عنصرا من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومنتجات الأطفال في العام الماضي.وتقوم الوكالة بإجراء عمليات التفتيش هذه سنويا، وتصدر أوامر أو توصيات بالاستدعاء إذا وجدت مشاكل تتعلق بالسلامة.وقد استحوذت ألعاب الأطفال على النسبة الأكبر من العناصر التي تم سحبها من السوق، واستمرت في ذلك الاتجاه خلال السنوات العديدة الماضية.وكان ثاني أكثر أنواع المنتجات التي تم سحبها هو ملابس وأحذية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و13 عاما.ووجدت الوكالة أيضا أن الألعاب احتلت المرتبة الأولى بين الحملات على المنتجات المعيبة.