إدارة التراث الثقافي تتقدم بشكوى ضد عمدة مدينة كيم هيه

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قالت إدارة التراث الثقافي أمس الأربعاء إن عمليات التفتيش التي أجرتها الأسبوع الماضي كشفت عن أضرار جسيمة بالمقابر الصخرية الأثرية في مدينة "كيم هيه" والتي تعد الأكبر في العالم.وتبين أن إدارة تلك المدينة، التي تقع في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، قد ألحقت تلك الأضرار بالمقابر في أثناء عمليات ترميمها، وأوضحت أنها تخطط لتقديم شكوى إلى الشرطة ضد عمدة "كيم هيه" لانتهاكه قانون حماية الأصول الثقافية المدفونة.وبموجب القانون، يمكن أن يخضع فعل إتلاف الأصول الثقافية المدفونة التي يتم التنقيب عنها لعقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة تصل إلى 100 مليون وون.وقد تعرضت إدارة مدينة "كيم هيه" لانتقادات واسعة بعد أن قامت بإزالة الحجارة المسطحة التي كانت تحمل عناوين وأسماء المقابر، دون إذن مسبق أو استشارة، في إطار عملية صيانة وترميم المقابر الصخرية.ووجدت إدارة التراث الثقافي أن بعض الطبقات المحيطة بالمقابر قد دُمرت أو جُرفت بسبب أعمال الحفر وسوء تركيب المرافق المجاورة للموقع.وقد بدأت "كيم هيه" في ديسمبر عام 2020 أعمال الترميم في المقابر الصخرية التي اكتُشفت في عام 2006 خلال مشروع للتطوير العقاري.