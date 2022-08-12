178 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا أمس

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بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 170 ألفا أمس، كان من بينها 633 إصابة لدى الوافدين من الخارج، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.وقال مركز التعامل مع الحجر الصحي اليوم إن عدد الإصابات الجديدة بلغ 178 الفا و574 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو ما يزيد بمقدار 1.3 ضعف بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس اليوم من الأسبوع الماضي، وهو أيضا الأعلى حسب أيام الأربعاء، منذ يوم 7 أبريل الماضي.بهذا بلغ إجمالي عدد الإصابات التراكمي في كوريا 21 مليونا و861 ألفا و296 منذ تفشي الوباء في البلاد.وبلغ عدد الوفيات أمس 61، مما رفع من عددها التراكمي إلى 25 ألفا و813، وبلغت نسبة الوفيات التراكمية 0.12%.أما عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة فقد بلغ 404، من بينهم 56 ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاما.