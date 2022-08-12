الحكومة الكورية تسعى لتعزيز السلامة بالتقارب الرقمي

Photo : YONHAP News

تسعى الحكومة الكورية حاليا إلى تنفيذ خطة لتعزيز سلامة المواطنين بناء على تقنيات الصناعة الرقمية، من خلال استخدام التقنيات الرقمية الابتكارية استعدادا لمختلف أنواع الكوارث والحوادث.وصرحت الحكومة الكورية اليوم بأن هذه الخطة التي تم وضعها من خلال التعاون بين وزارات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والداخلية والسلامة، والتوظيف والعمل، والصناعة والتجارة والطاقة، وغيرها من الوزارات ذات الصلة، تم الإعلان عنها في الاجتماع الخامس لمراجعة وتنسيق القضايا الوطنية الراهنة.وأوضحت وزارة العلوم المسؤولة عن الخطة، أن السبب في وضعها هو أن الرقمنة في مجال الأمن المحلي غير كافية بالمقارنة مع الدول الرئيسية، وأن نظام إدارة الأمن المرتكز على القيود يضر بتحسين السلامة.وأضافت أن الخطة تستهدف الاستجابة الفعالة للكوارث، وبناء بيئة صناعة السلامة الرقمية من خلال التقارب الرقمي في 3 مجالات للسلامة، وهي: أماكن العمل، والحياة اليومية، والكوارث.وتوقع وزير العلوم "لي جونغ هو" أن تسهم هذه الخطة القائمة على أساس الرقمنة في تعظيم سلامة المواطنين من خلال تقليل البقع العمياء فيما يخص السلامة في المجلات الثلاثة إلى أبعد الحدود.