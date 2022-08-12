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السياسية

الرئيس الكوري يجري تعديلات على منظومة المكتب الرئاسي

Write: 2022-08-18 14:04:18Update: 2022-08-18 14:42:21

الرئيس الكوري يجري تعديلات على منظومة المكتب الرئاسي

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يجري الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" تعديلات على منظومة المكتب الرئاسي في إطار جهود الإصلاحات المبذولة لتأمين محركات إدارة الشؤون الوطنية.
وفي هذا السياق، سيتم إضافة منصب رئيس قسم، إلى جانب منصبيْ "كبير المساعدين" و"مستشار الأمن القومي"، واختيار مساعديْن إضافيين من أجل تعزيز وظيفة تنسيق السياسات.
وأوضح مسؤول رفيع المستوى في المعسكر الحاكم خلال مقابلة هاتفية أجرتها معه وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم إن الرئيس يون سيجري تلك التعديلات في غضون هذا الأسبوع.
وبهذا من المتوقع أن يتحول المكتب الرئاسي من المنظومة القائمة المكونة من رؤساء أقسام وخمسة مساعدين، إلى منظومة مكونة من رؤساء أقسام و7 مساعدين.
وقال مسؤولون ذو الصلة إن المنظومة الجديدة سيتم رسمها على نحو يتناسب مع خطة إدارة الشؤون الوطنية للرئيس يون الذي يضع أولوية عليا على التعافي الاقتصادي واستقرار سبل العيش. 
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