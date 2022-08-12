تعزيز استقلالية المؤسسات العامة في كوريا

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قررت الحكومة الكورية استبدال 42 من المؤسسات العامة والأجهزة شبه الحكومية بأجهزة عامة أخرى، وتعزيز إدارة المسؤولية من خلال تعزيز استقلاليتها الإدارية.جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة اليوم للجنة إدارة الأجهزة العامة برئاسة نائب وزير المالية والاستراتيجية "تشيه سانغ ديه"، حيث قررت خطة تعديل منظومة إدارة الأجهزة العامة.وتستهدف الخطة تقليل عدد المؤسسات العامة والأجهزة شبه الحكومية التي تتدخل الحكومة في شؤونها الإدارية والمالية بحيث يتم استبدال المؤسسات العامة والأجهزة شبه الحكومية غير الكبيرة بأجهزة عامة أخرى ذات مسؤولية وسلطات واسعة النطاق.وفي السياق نفسه تخطط الحكومة لتغيير معيار تصنيف المؤسسات العامة والأجهزة شبه الحكومية من "50 موظفا و3 مليارات وون من الإيرادات وأكثر من مليار وون من الأصول"، إلى "300 موظف و20 مليار وون من الإيرادات وأكثر من 3 مليارات وون من الأصول".وبذلك من المتوقع أن يتم استبدال 32 % من إجمالي 130 مؤسسة عامة وجهاز شبه حكومي حاليا، بأجهزة حكومية أخرى، وبالتالي سيتم تغيير الجهة المسؤولة عن إدارتها من وزارة المالية والاستراتيجية إلى الوزارات ذات الصلة، بحيث تخضع لتقييمات إدارية من قبل تلك الوزارات، كما سيتم اختيار كبار المسؤولين فيها وفقا للوائحها الخاصة.