الرئيس المؤقت لحزب قوة الشعب يعتذر عن الصراع الحزبي

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أعرب الرئيس المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم "جو هو يونغ" عن اعتذاره للجمهور وأعضاء الحزب عن الصراع الداخلي على رئاسة الحزب، وتعهد بمواصلة الحزب لدوره في خدمة الشعب.وكشف النائب البرلماني لخمس فترات عن موقفه خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة القيادة الطارئة للحزب اليوم الخميس، حيث تعهد بأن يتخذ الحزب قرارات من منظور مصلحة الشعب فحسب، وأن ينقل المشاعر العامة للحكومة، ووعد بمعالجة فورية لأي فجوات قد تظهر بين رغبات الشعب والحكومة.وقال "جو" إنه سيواصل الإصلاح والتغيير لكي يثق الشعب في الحزب، وتعهد بألا يسبب قلقا للجمهور أبدا مرة أخرى بسبب النزاعات الحزبية.ودعا الرئيس المؤقت أعضاء لجنة القيادة الطارئة إلى بذل قصارى جهدهم لاستعادة ثقة الشعب والتمكين لاستقرار القيادة الجديدة للحزب على وجه السرعة.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، شكل حزب قوة الشعب لجنة طارئة للقيادة برئاسة "جو"، مما أدى إلى إقالة الرئيس الموقوف "لي جون صوك" تلقائيا من منصب رئاسة الحزب.وتقدم "لي"، البالغ من العمر 37 عاما، بطلب لإصدار أمر قضائي ضد تحرك الحزب.