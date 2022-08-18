كوريا الجنوبية تنفذ المبادرة الجريئة بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة

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قال وزير الخارجية "بارك جين" إن كوريا الجنوبية ستتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة لتنفيذ "المبادرة الجريئة" التي أعلنتها الحكومة، والتي تهدف إلى إعادة كوريا الشمالية إلى الحوار.وفي تقرير مكتوب قدمه إلى لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في البرلمان اليوم الخميس، قال "بارك" إن سيول ستستأنف مفاوضات نزع السلاح النووي على أساس التعاون مع واشنطن، كما ستعمل مع المجتمع الدولي على تنفيذ المبادرة.وتتضمن الخطة الجديدة، التي أعلنها الرئيس "يون صوك يول" خلال خطابه في عيد الاستقلال، برنامجا لتبادل الموارد والغذاء على نطاق واسع، وهو يتطلب إعفاء من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من قبل مجلس الأمن الدولي.وأضاف بارك أن سيول ستجبر بيونغ يانغ على العودة إلى مسار نزع السلاح النووي من خلال نهج متوازن بين الردع والحوار.لكنه حذر من أنه إذا قامت كوريا الشمالية باستفزازات أخرى خطيرة، مثل إجراء تجربة نووية سابعة، فإن كوريا الجنوبية ستسعى إلى فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة واليابان.