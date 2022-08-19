الحكومة الكورية تطلق هيئة لدعم عقود محطات الطاقة النووية في الخارج

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أطلقت الحكومة الكورية الجنوبية لجنة خاصة لتنشيط صناعة الطاقة النووية المحلية ومساعدة الشركات العاملة في هذا القطاع على الفوز بمشروعات لبناء محطات الطاقة النووية في الخارج.وعقدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الخميس حفل الافتتاح والاجتماع الأول للجنة التي تضم حوالي 30 مؤسسة ذات صلة، من بينها 9 وزارات و10 معاهد عامة و9 مؤسسات خاصة.وخلال الاجتماع، أشار وزير الصناعة "لي تشانغ يانغ"، الذي يرأس اللجنة، إلى أن اللجنة هي الأولى من نوعها منذ عام 1978 عندما بدأت كوريا الجنوبية التشغيل التجاري لأول محطة طاقة نووية لديها. وأعرب "لي" عن أمله في أن تفتتح كوريا حقبة جديدة من التقدم في هندسة محطات الطاقة النووية هذا العام، حيث أبدت العديد من الدول اهتماما بالتعاون مع كوريا الجنوبية في هذا المجال، من بينها التشيك وبولندا وبريطانيا والسعودية.وتهدف الحكومة الكورية إلى زيادة حصتها في سوق توليد الطاقة النووية إلى أكثر من 30% بحلول عام 2030. وتماشيا مع تلك السياسة، تخطط اللجنة لتقديم عقود تزيد قيمتها عن تريليون وون خلال هذا العام.وسوف تقوم اللجنة بصياغة استراتيجيات للتصدير مصممة خصيصا لمختلف البلدان، كما ستنشئ مركزا جديدا لتقديم الاستشارات المالية للشركات.