سيول وواشنطن تناقشان التهديدات الإلكترونية الكورية الشمالية

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اجتمع وزير الدفاع "لي جونغ سوب" مع قائد القيادة الإلكترونية الأمريكية "بول ناكاسوني" في سيول أمس الخميس، حيث ناقشا الإجراءات المضادة للهجمات الإلكترونية من قبل كوريا الشمالية.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، اتفق "لي" و"ناكاسوني" على أن التعاون الوثيق في مجال الأمن الإلكتروني أمر بالغ الأهمية في ترسيخ الموقف الدفاعي المشترك للبلدين الحليفين، وشددا على التزامهما بالتعامل المشترك مع الهجمات.وتعهد المسؤولان العسكريان أيضا بتعزيز قدراتهما الدفاعية الإلكترونية وإجراء التدريبات ذات الصلة على أساس منتظم لتحسين الاستجابة الفعالة للهجمات الإلكترونية متزايدة التعقيد.وأشار القائد الأمريكي إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عززتا تحالفهما من خلال التعاون على مدى سبعة عقود، وعملتا على تعزيز السلام والأمن في المنطقة. وأضاف أن البلدين سيعملان على تعزيز العلاقات بين قيادتهما الإلكترونية للتصدي للتحديات الأمنية المتطورة.وكجزء من التزامهما، وقعت القيادتان الإلكترونيتان للدولتين مذكرة تفاهم بشأن التطوير والتعاون في العمليات الإلكترونية.وتوقع الجانبان أن تساعد مذكرة التفاهم هذه في تعزيز قدرات الحرب الإلكترونية لديهما من خلال تعزيز التعاون الحالي، بما في ذلك مشاركة أحدث البيانات والمعلومات حول التهديدات الإلكترونية وتوسيع فرص التدريب والتعليم.