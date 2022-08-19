مدينة سيول تضخ 14.7 تريليون وون لدعم رعاية الأطفال

أعلنت إدارة مدينة سيول أمس الخميس عن "مشروع إسعاد الآباء والأمهات" الذي يتضمن إعانات شهرية قدرها 300 ألف وون لكل طفل، بحيث تُمنح تلك الإعانات للأجداد وغيرهم من الأقارب الذين يقومون برعاية الأطفال، بإجمالي 14.7 تريليون وون على مدى 5 سنوات.وسوف يستفيد من هذا البرنامج الآباء والأمهات العاملون الذين يكسبون أقل من 150% من متوسط الدخل، ولديهم طفل دون سن الثالثة.وسوف تعمل إدارة المدينة أيضا على زيادة عدد "مقاهي الأطفال في سيول"، والتي تقدم خدمات بأسعار أقل من مقاهي الأطفال التي يديرها القطاع الخاص، إلى 400 مقهى حتى عام 2026.وفي نفس الفترة أيضا، ستنشئ المدينة 66 منطقة خاصة للآباء والأمهات، مع غرف لتغيير الحفاضات وإرضاع الأطفال، لتسهيل خروج الآباء والأمهات مع الأطفال الصغار.كما تخطط المدينة لتحويل مواقف السيارات المخصصة للنساء إلى "ساحات عائلية" للسائقين المرافقين لعائلاتهم في العام القادم.وفي محاولة لتشجيع إجازة الأمومة والأبوة، ستقدم مدينة سيول إعانة تصل إلى 1.2 مليون وون لمن هم في إجازة أبوية لمدة 6 أشهر أو أكثر لأصحاب الدخل الذي يقل عن 150% من متوسط الدخل.وقال عمدة سيول "أوه سيه هون" إن المدينة ستواصل دعم تلك البرامج لتخفيف الأعباء المالية لرعاية الأطفال عن الأسر ذات الدخل المنخفض.