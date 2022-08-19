الحكومة الكورية تعرب عن قلقها من تباطؤ الاقتصاد للشهر الثالث

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أعربت الكورية الكورية عن قلقها من تباطؤ الاقتصاد للشهر الثالث على التوالي.وقالت وزارة المالية في تقرير أصدرته اليوم الجمعة إنها قلقة من احتمال تعرض الاقتصاد الكوري للانكماش بسبب استمرار زيادة التضخم وتأثر بعض المعنويات الاقتصادية من تدهور الأوضاع الخارجية، وتراجع حجم الصادرات.وثد شهد مؤشر أسعار المستهلكين في شهر يوليو الماضي زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر من عام 1998.وتوقعت الحكومة الكورية أن يتباطأ التضخم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام والحبوب الغذائية العالمية.وسجلت مبيعات التجزئة في شهر يونيو الماضي انخفاضا بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر الأسبق، وهو انخفاض للشهر الرابع على التوالي.أما مؤشر ثقة المستهلك في يونيو فانخفض بمقدار 10.4 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 86 نقطة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل مؤشر ثقة المستهلك عن 90 نقطة منذ شهر سبتمبر من عام 2020.وزاد حجم صادرات كوريا في يوليو الماضي بنسبة 9.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا زيادة أقل من 10% للشهر الثاني على التوالي.