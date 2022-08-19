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الكوريتان

سيول تعرب عن أسفها لرفض بيونغ يانغ مبادرة الرئيس يون

Write: 2022-08-19 11:13:33Update: 2022-08-19 11:37:16

سيول تعرب عن أسفها لرفض بيونغ يانغ مبادرة الرئيس يون

Photo : YONHAP News

أعرب وزير التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية "كوان يونغ سيه" عن أسفه لرفض "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" المبادرة الجريئة التي طرحها الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" لتحسين العلاقات بين الكوريتين، لكنه أكد أيضا على أن حكومة سيول ستستمر في محاولاتها لإقناع بيونغ يانغ بصبر.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "كوان" في اجتماع للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد اليوم الجمعة، حيث قال إنه من المؤسف جدا أن توجه "كيم يو جونغ" انتقادات بلهجة شديدة لمبادرة الرئيس "يون".
وأكد أن تصرفات كوريا الشمالية هذه لن تكون مفيدة لها، كما ستؤثر سلبا على السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وشدد الوزير "كوان" على أن حكومة سيول ستستمر في إقناع بيونغ يانغ بصبر، وستفرض ضغوطا عليها إذا لزم الأمر لإرشادها إلى مسار الحوار.
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