كوريا الشمالية تصحح بيان كوريا الجنوبية عن موقع إطلاق الصواريخ

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قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إنها أطلقت الصاروخين من طراز "كروز" يوم الأربعاء الماضي من "آن جو" بمقاطعة جنوب "بيونغ آن"، وليس من "أون تشون" بنفس المقاطعة كما أعلنت كوريا الجنوبية.وقالت "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والتي تشرف على سياسات كوريا الشمالية تجاه الجنوب، إن الإطلاق التجريبي كان من جسر "كوم سونغ" في "آن جو"، خلافا لما وصفته بالإعلان "المتسرع" للسلطات الكورية الجنوبية "الطائشة".وجاء ذلك في سياق انتقاد "كيم" لـ "المبادرة الجريئة" التي طرحها الرئيس "يون صوك يول" تجاه الشمال، حيث تهكمت على قدرة سيول على جمع المعلومات الاستخبارية عن بيونغ يانغ.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد صرح في وقت سابق أن الصاروخين أُطلقا من "أون تشون" باتجاه البحر الغربي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.وواصلت "كيم" تعليقاتها الساخرة ضد الجنوب، حيث تساءلت كيف يمكن لمن يكررون عبارات مثل "التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة" و"الجاهزية الحازمة" أن يعجزوا عن اكتشاف وقت الإطلاق الصاروخي ومكانه الدقيق ونوع الأسلحة التي أطلقتها كوريا الشمالية.