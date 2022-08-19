الولايات المتحدة تؤكد على النهج التدريجي تجاه كوريا الشمالية

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أبدت الولايات المتحدة موقفا إيجابيا من فكرة النهج التدريجي تجاه نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، على النحو الذي حدده الرئيس "يون صوك يول" في مبادرته الأخيرة التي وُصفت بـ"الجريئة".ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" هذا الموقف في مؤتمر صحفي أمس الخميس، حيث سُئل عما إذا كانت مبادرة "يون"، التي تتضمن تخفيفا للعقوبات في المرحلة الأولى من المفاوضات، يمكن تطبيقها لتحقيق نزع السلاح النووي.وقال "برايس" إنها ستكون خطوة أولى مرحبا بها إذا قبلت كوريا الشمالية اقتراح سيول وأعربت عن استعدادها لنزع السلاح النووي.وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هدف نزع السلاح النووي سيتم تحقيقه "في خطوة واحدة"، موضحا أنها ستكون عملية تتضمن اتخاذ الجانبين لخطوات تدريجية مفيدة للمضي قدما نحو الهدف النهائي.وشدد "برايس" على أن كوريا الشمالية يجب أن تعبر أولا عن رغبتها في العودة إلى الحوار والدبلوماسية، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل دبلوماسيا معها.ومن ناحية أخرى، قال "برايس" إن المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية مؤهلة للإعفاء من العقوبات، في إشارة إلى أن بعض تدابير المساعدة الاقتصادية التي سيتم تنفيذها في إطار "المبادرة الجريئة" قد تكون ممكنة.