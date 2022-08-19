فرقة بلاك بينك تعود بأغنية جديدة

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كشفت فرقة "بلاك بينك" النسائية الكورية اليوم الجمعة عن أغنيتها الجديدة بعنون "بينك فينوم"، أي "سم وردي".وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي عام 2016، وأصبحت الآن تمثل سوق الكيبوب.وتجاوز حجم مبيعات ألبومها الكامل الأول بعنوان "الألبوم" الذي أصدرته في عام 2020، مليون نسخة، لتكون أول فرقة نسائية كورية تستطيع بيع أكثر من مليون نسخة من أحد ألبوماتها.واحتل هذا الألبوم المرتبة الثانية في قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية.وسوف تصدر فرقة "بلاك بينك" ألبومها الكامل الثاني "بورن بينك" في شهر سبتمبر القادم، وقد تجاوز حجم الطلبات المسبقة على شرائه بالفعل 1.5 مليون نسخة.كما ستقوم الفرقة بجولة عالمية تشمل 26 مدينة في أمريكا الشمالية وأوربا وآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط، منها الرياض وأبوظبي، بدءا من شهر أكتوبر القادم.