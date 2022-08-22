توسيع المنطقة الأمنية في مقر إقامة الرئيس السابق مون جيه إين

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قرر جهاز الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية تعزيز أمن مقر إقامة تقاعد الرئيس السابق "مون جيه إين" في منطقة "يانغ سان" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وأعلن جهاز الأمن الرئاسي عن هذا القرار في بيان صحفي أصدره أمس الأحد، حيث أوضح أنه قرر توسيع المنطقة الأمنية المحيطة بمقر إقامة "مون"، بعدما كانت المنطقة الأمنية الحالية تمتد حتى سور المنزل فقط، لكنها ستتوسع إلى 300 متر من المنطقة المُسَيّجة.كما قرر جهاز الأمن الرئاسي تعزيز عمليات التفتيش وضوابط المرور وفحوصات السلامة في المنطقة الأمنية الموسعة.وقال الجهاز إنه اتخذ ذلك القرار في ضوء ضرورة تعزيز أمن الرئيس السابق، حيث تم العثور على سكاكين وبنادق وهمية في مسيرات تم تنظيمها أمام مقر إقامة "مون"، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الاثنين.