الأسر الأقل دخلا في كوريا تنفق أكثر على تكاليف المعيشة الأساسية

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أوضحت بيانات جديدة أن الأسر في شريحة الـ20% الأقل دخلا قد أنفقت أكثر من 70% من دخلها المتاح على تكاليف المعيشة الأساسية خلال الربع الثاني من هذا العام. وأشار تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد إلى أن هذه الأسر قد أنفقت في المتوسط حوالي 713 ألف وون شهريا على الغذاء والسكن ونفقات النقل، وذلك في الفترة من أبريل إلى يونيو.ويعد المبلغ 75.9% من متوسط الدخل الشهري المتاح البالغ حوالي 940 ألف وون. وتعتبر هذه النسبة أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة المماثلة الخاصة بالأسر في شريحة الـ20% الأعلى دخلا، والتي يقُدر أنها قد أنفقت حوالي 26% فقط من دخلها المتاح على تكاليف المعيشة الأساسية.وأضاف التقرير أن الأسر في شريحة الـ20% الأقل دخلا قد أنفقت حوالي 248 ألف وون، أي 26.4% من دخلها المتاح، على المنتجات الغذائية، و144 ألف وون، أي 15.4%، على تناول الطعام خارج المنزل، وهو ما يعني أنها أنفقت أكثر من 40% من دخلها المتاح على الغذاء، بينما بلغ حجم النفقات على الإيجار الشهري والنفقات الأخرى المتعلقة بالسكن حوالي 222 ألف وون، أي بنسبة 23.6%، وحوالي 100 ألف وون على النقل وتكاليف الوقود للمركبات الشخصية شهريا.