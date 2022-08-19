الرئيس يون يجري تعديلا جزئيا في المكتب الرئاسي

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أجرى الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعديلا وزاريا جزئيا في المكتب الرئاسي، أمس الأحد.وأعلن كبير مساعدي الرئيس "كيم ديه كي" عن التعيينات الجديدة في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس الأحد في المكتب الرئاسي في "يونغ سان"، حيث قرر الرئيس تعيين "كيم أون هي" النائبة البرلمانية السابقة عن حزب "قوة الشعب" الحاكم، كمساعدة رئاسية للعلاقات العامة. وكانت "كيم" قد شغلت من قبل أيضا منصب المتحدثة الرسمية باسم "يون" عندما كان رئيسا منتخبا قبيل تسلمه السلطة رسميا.وتم أيضا تعيين "لي كوان سوب" نائب رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية، في منصب تم إنشاؤه حديثا كمساعد رئاسي رفيع المستوى للسياسات والتخطيط، وتعيين "إيم جونغ دوك" وزير الدفاع الأسبق ضمن إدارة "بارك كون هيه"، كنائب ثانٍ لمستشار الأمن القومي.