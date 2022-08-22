لي جيه ميونغ يفوز في مقاطعة جولا ضمن سباق قيادة الحزب الديمقراطي

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حقق المرشح الرئاسي السابق "لي جيه ميونغ" فوزا ساحقا في جولات التصويت الأخيرة لانتخاب زعيم جديد للحزب لبديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، حيث عزز "لي" تقدمه بحصوله على 78.35% من الأصوات في استطلاعات الرأي التي أجريت في مقاطعة جنوب جولا ومدينة "كوانغ جو"، في حين حصل منافسه النائب "بارك يونغ جين" على 21.65%.كما فاز "لي" أيضا بأغلبية كبيرة في مقاطعة شمال "جولا" أول من أمس السبت، حيث حصل على 76.81% من الأصوات، بينما حصل بارك على 23.19%.وفي السباق الخاص بعضوية المجلس الأعلى للحزب، حافظ النائب "جونغ تشونغ ريه" على الصدارة بأصوات تراكمية بلغت 26.4%، وجاء بعده النائب "كو مين جونغ" بنسبة 23.39%.ويعتزم الحزب الديمقراطي عقد مؤتمر وطني يوم الأحد القادم لانتخاب زعيمه الجديد من خلال الجمع بين أصوات أعضاء الحزب ونتائج استطلاعات الرأي.