لي جيه ميونغ يفوز في مقاطعة جولا ضمن سباق قيادة الحزب الديمقراطي

حقق المرشح الرئاسي السابق "لي جيه ميونغ" فوزا ساحقا في جولات التصويت الأخيرة لانتخاب زعيم جديد للحزب لبديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، حيث عزز "لي" تقدمه بحصوله على 78.35% من الأصوات في استطلاعات الرأي التي أجريت في مقاطعة جنوب جولا ومدينة "كوانغ جو"، في حين حصل منافسه النائب "بارك يونغ جين" على 21.65%.
كما فاز "لي" أيضا بأغلبية كبيرة في مقاطعة شمال "جولا" أول من أمس السبت، حيث حصل على 76.81% من الأصوات، بينما حصل بارك على 23.19%.
وفي السباق الخاص بعضوية المجلس الأعلى للحزب، حافظ النائب "جونغ تشونغ ريه" على الصدارة بأصوات تراكمية بلغت 26.4%، وجاء بعده النائب "كو مين جونغ" بنسبة 23.39%.
ويعتزم الحزب الديمقراطي عقد مؤتمر وطني يوم الأحد القادم لانتخاب زعيمه الجديد من خلال الجمع بين أصوات أعضاء الحزب ونتائج استطلاعات الرأي.