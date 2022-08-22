كوريا تنقل مخاوفها للولايات المتحدة بشأن الائتمان الضريبي للمركبات الكهربائية

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نقل وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" مخاوف سيول إلى نظيره الأمريكي بشأن قانون جديد يستثني شركات صناعة السيارات الكورية من الإعفاءات الضريبية.ووفقا لمصدر دبلوماسي في سيول أمس الأحد، نقل الوزير "بارك" المخاوف الكورية بشأن القانون الأمريكي الجديد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" يوم الجمعة. وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد وقع على مذكرة يوم الثلاثاء الماضي تتضمن دعما بمقدار 430 مليار دولار، لتوسيع الإعانات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية، ولكن فقط لتلك السيارات الكهربائية التي يتم تصنيعها في أمريكا الشمالية.وفي هذا السياق، أخبر الوزير "بارك" نظيره الأمريكي أن صناعة السيارات الكورية قلقة بشأن ذلك القانون، معربا عن أمله في أن يكون أكثر مرونة.وبعد المحادثات الهاتفية، أصدرت وزارة الخارجية في سيول ووزارة الخارجية الأمريكية بيانات صحفية، لكنهما لم تذكرا أنه تمت مناقشة ذلك الموضوع. لكن الوزير "بارك" قال أمام اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في نفس اليوم إن صناعة السيارات المحلية قلقة بشأن القانون الأمريكي الجديد، موضحا أنه تم نقل المخاوف الكورية إلى الولايات المتحدة من خلال قنوات مختلفة.