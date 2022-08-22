كوريا تدرس قبول دعوة اليابان للمشاركة في استعراض بحري

تدرس حكومة كوريا الجنوبية حاليا في قبول دعوة اليابان لحضور استعراض بحري دولي، من المقرر أن يعقد في شهر نوفمبر القادم.ووفقا للقوات البحرية الكورية أمس الأحد، أرسلت اليابان دعوة إلى كوريا الجنوبية في يناير لحضور الاستعراض الدولي للأساطيل البحرية الذي سيقام احتفالا بالذكرى السبعين على تأسيس قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. كما اقترحت اليابان إجراء مناورات بحث وإنقاذ بحرية إنسانية مشتركة مع كوريا الجنوبية.وتدرس حكومة الرئيس "يون صوك يول"، التي تسعى إلى تطبيع العلاقات المتوترة مع اليابان وتحسينها، مسألة قبول الدعوة والمشاركة في تدريبات الإنقاذ. وسوف تكون تلك هي المرة الأولى منذ سبع سنوات التي تحضر فيها كوريا الجنوبية ذلك الحدث البحري، حيث لم تشارك كوريا الجنوبية في استعراضات الأسطول الياباني في السنوات الأخيرة بسبب توتر العلاقات والمشاعر العامة السلبية المتعلقة برفع اليابان لعلم الشمس المشرقة الذي يشير إلى تاريخها الاستعماري.