الرئيس يعقد اجتماعا للحكومة ضمن تدريبات أولتشي للدفاع المدني

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سيعقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الاثنين ضمن تدريبات "أولتشي" للدفاع المدني، وهي تدريبات سنوية طارئة على مستوى الحكومة تهدف إلى الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ الوطنية بشكل فعال وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.وسوف تجرى التدريبات هذا العام على نطاق واسع لمدة أربعة أيام بدءا من اليوم الاثنين، إلى جانب التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، والتي يطلق عليها اسم "أولتشي فريدوم شيلد". وكان الرئيس "يون" قد قال في وقت سابق من هذا الشهر خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه من المفيد جدا تطبيع تدريبات "أولتشي" التي تم تقليصها على مدار السنوات الخمس الماضية، وإجراء التدريبات جنبا إلى جنب مع التدريبات العسكرية لتحسين القدرة الوطنية على إدارة الأزمات وتعزيز الموقف الدفاعي المشترك.وطلب الرئيس من الوزراء بذل قصارى جهدهم لضمان أن تكون تدريبات "أولتشي" هذا العام تدريبات جوهرية وعملية تساعد البلاد على الاستجابة لأي حالة حرب.