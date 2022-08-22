الوون يصل لأقل مستوياته أمام الدولار منذ أكثر من 13 عاما

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تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري اليوم الاثنين مستوى ألف و330 وون لأول مرة منذ أكثر من 13 عاما، حيث تم تداول العملة المحلية الكورية بسعر 1335.5 وون مقابل الدولار الواحد في الساعة التاسعة من صباح اليوم، حيث زاد سعر صرف الدولار أمام الوون بمقدار 9.6 وون عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي.وقد تجاوز سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري هذا المستوى لأول مرة منذ 13 عاما وأربعة أشهر، أي منذ يوم 29 أبريل من عام 2009، عندما بلغ 1357.5 وون للدولار الواحد.وكان سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري الجنوبي قد ارتفع إلى نطاق ألف و300 وون يوم 23 يونيو الماضي، ثم تجاوز ألفا و310 وون في 6 يوليو، قبل أن يصل إلى ألف و320 وون في يوم 15 يوليو.