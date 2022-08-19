معدلات تأييد الرئيس يون ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي

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ارتفعت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" حول أداء شؤون الدولة للأسبوع الثاني على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من السادس عشر وحتى التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري على 2011 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 32.2%، بارتفاع نسبته 1.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما شهدت معدلات المعارضة انخفاضا بنسبة 1.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق لتصل إلى 65.8%.وكانت معدلات تأييد الرئيس "يون" قد سجلت ارتفاعا طفيفا في الأسبوع الثاني من أغسطس، بعد أن شهدت انخفاضا لـ8 أسابيع متتالية.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم بلغت 37.6% ، بزيادة نسبتها 1.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 44.4%، بانخفاض 2.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وتلاهما حزب العدالة المعارض الصغير بـ 4.2%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2.2%.