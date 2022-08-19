كوريا تسجل عجزا تجاريا بأكثر من 10 مليارات دولار رغم زيادة صادراتها

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سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا زادت قيمته عن 10 مليارات دولار خلال العشرين يوما الأولى من شهر أغسطس الجاري، على الرغم من نمو صادراتها بحوالي 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية، بلغ حجم الصادرات الكورية في أول 20 يوما من أغسطس 33.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع متوسط حجم الصادرات اليومية بنسبة 0.5%، مع زيادة متوسط أيام العمل بمقدار 0.5 يوم مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 15.5 يوم.وأشار التقرير إلى أن شحنات المنتجات النفطية نمت بنسبة 109.8%، ونمت قيمة الصادرات من السيارات والسفن بنسبة 22% و15.4% على التوالي، بينما تراجعت قيمة صادرات أشباه الموصلات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 7.5% و24.5% على التوالي.وزادت قيمة الصادرات الكورية للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وفيتنام وسنغافوره، فيما انخفضت قيمة الصادرات إلى الصين واليابان.أما قيمة الواردات الكورية في أول 20 يوما من أغسطس فقد بلغت 43.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 22.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.