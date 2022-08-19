الحكومة الكورية تحدد 10 مناطق متضررة من الأمطار الغزيرة كمناطق كوارث خاصة

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حددت الحكومة الكورية 10 مناطق متضررة من الأمطار الغزيرة التي ضربت مؤخرا مناطق العاصمة سيول، ومقاطعات: كيونغ كي، وجنوب تشونغ تشنغ، وكانغ وان، كمناطق كوارث خاصة.وقالت الحكومة اليوم الاثنين إنها حددت تلك المناطق كمناطق كوارث خاصة بعد الحصول على موافقة من الرئيس "يون صوك يول"، وبناء على نتائج التحقيقات الميدانية التي أجريت في تلك المناطق خلال الفترة من الثامن وحتى السابع عشر من شهر أغسطس الجاري.وأضافت أن تحديد مناطق الكوارث الخاصة جاء بناء على الحكم بضرورة اتخاذ تدابير حكومية لإصلاح الأضرار الناجمة عن التعرض للأمطار الغزيرة، في أسرع وقت ممكن.وقالت أيضا إنها ستقوم بتحديد مناطق أخرى كمناطق كوارث خاصة فور إثبات أن نتائج التحقيقات الميدانية، التي سوف تستمر حتى نهاية هذا الشهر، تؤكد أن تلك المناطق تلبي شروط تحديدها ضمن تلك الفئة.وبموجب هذا التحديد، ستقدم الحكومة دعما ماليا للحكومات الإقليمية من أجل تخصيصه في إعادة إعمار المرافق الخاصة والمهمة المتضررة.