مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور كوريا الجنوبية ابتداء من يوم الخميس

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من المقرر أن يزور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "دانيال كريتنبرينك" كوريا الجنوبية اعتبارا من بعد غد الخميس.ونقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أمس الاثنين عن مصادر دبلوماسية قولها إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي سيقوم برحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى كوريا الجنوبية حتى يوم السبت، حيث يعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين الكوريين.ومن المتوقع أن يشارك "كريتنبرينك"، المسؤول عن سياسات الولايات المتحدة على مستوى العمل فيما يتعلق بمنطقة شرق آسيا، بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين واليابان، بآرائه حول التعاون بين البلدين الحليفين في القضايا الثنائية وغيرها.وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق عن زيارته المرتقبة إلى سيول هذا الأسبوع، قائلة إن القضايا التي سيبحثها خلال الزيارة لا تتعلق فقط بالتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لكنها ستشمل أيضا مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والعالمية.وتأتي هذه الزيارة أيضا في أعقاب "المبادرة الجريئة" التي طرحها الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" تجاه كوريا الشمالية، والتي تنص على تقديم مساعدات اقتصادية مقابل اتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي، وهو اقتراح سرعان ما رفضته بيونغ يانغ.