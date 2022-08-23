أول انخفاض في توقعات التضخم في كوريا منذ 8 أشهر

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انخفضت توقعات التضخم في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في شهر أغسطس الجاري، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في الشهر السابق.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، إن التضخم المتوقع، الذي يقيس تقديرات المستهلكين بشأن زيادات الأسعار في الأشهر الـ12 التالية، قد بلغ 4.3% هذا الشهر، بانخفاض قدره 0.4% مقارنة بشهر يوليو.ويعد هذا هو أول انخفاض منذ شهر ديسمبر من العام الماضي. وأرجع مسؤول كبير في البنك المركزي الكوري هذا الانخفاض إلى توقعات الحكومة بأن التضخم سيصل إلى ذروته في النصف الثاني من هذا العام.ومع ذلك، بلغ معدل التضخم المتوقع للمستهلكين خلال العام الماضي 5.1% في أغسطس، وهو أعلى معدل منذ أن بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة.