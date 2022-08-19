الولايات المتحدة تحث كوريا الشمالية على الاستجابة لمبادرة كوريا الجنوبية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه يتوجب على كوريا الشمالية الرد بشكل إيجابي على الاقتراح الأخير الذي قدمه رئيس كوريا الجنوبية "يون صوك يول".وكان الرئيس "يون" قد اقترح الأسبوع الماضي ما يسمى بـ"المبادرة الجريئة" التي تدعو إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية مقابل تلقيها مساعدات اقتصادية، وهو عرض سرعان ما رفضته "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ووصفته بأنه "ذروة الحماقة".وعندما طُلب من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" التعليق على تصريحات "كيم يو جونغ"، رفض الدخول في جدال مع كوريا الشمالية، وقال بدلا من ذلك إن واشنطن كانت واضحة بشأن دعمها للخطة الجريئة أو الطموحة التي طرحتها حكومة كوريا الجنوبية.وأضاف أن تلك الخطة تتماشى تماما مع الخطة الأمريكية التي تنص على وقف برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، مطالبا وريا الشمالية بتقديم رد إيجابي على هذا العرض.