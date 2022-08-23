صادرات كوريا للصين تزيد 162 مرة خلال 30 عاما منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية

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زاد إجمالي قيمة الصادرات الكورية الجنوبية عموما بتسعة أضعاف، بينما زادت قيمة صادرات كوريا للصين تحديدا بأكثر من 162 مرة، وذلك على مدار العقود الثلاثة الماضية، منذ أن أقامت سيول علاقات دبلوماسية مع بكين.وأوضح تقرير نشرته جمعية التجارة الدولية الكورية اليوم الثلاثاء أن قيمة صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين زادت بمقدار 162.4 ضعف، أي من حوالي مليار دولار في عام 1991، إلى 162.9 مليار دولار في عام 2021. وبالمقارنة مع إجمالي صادرات كوريا، نما إجمالي قيمة الصادرات الكورية بتسعة أضعاف خلال تلك الفترة، من 71.8 مليار دولار إلى 644 مليار دولار.وقد زادت قيمة صادرات كوريا إلى الولايات المتحدة بمقدار 5.2 مرة، ولليابان بنمقدار أربع مرات خلال نفس الفترة.وفي عام 1991، قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سيول وبكين، كانت الصين خامس عشر أكبر سوق تصديرية لكوريا الجنوبية، وكانت الولايات المتحدة هي الأكبر. وبعد ذلك في عام 1992، عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية، صعدت الصين إلى المركز السادس قبل أن تنتقل إلى المركز الثالث في عام 1996، ثم المركز الثاني في عام 2001. وفي عام 2003، أصبحت الصين أكبر سوق تصديرية لكوريا الجنوبية واحتفظت بهذا المركز خلال الـ20 عاما التالية.