هيون ديه موتور تدرس تسريع بناء مصنعها للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

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قالت مصادر في قطاع صناعة السيارات في كوريا الجنوبية إن شركة "هيون ديه موتور"، التي تعد أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا، تدرس حاليا تسريع بناء مصنعها للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بسبب القانون الأمريكي الجديد الذي يستثني المركبات الكهربائية المصنوعة خارج أمريكا الشمالية من الإعفاءات الضريبية.وأوضحت المصادر أمس الاثنين أن هيون ديه تنظر بجدية في مسألة تعجيل بناء مصنع السيارات الكهربائية الخاص بها في ولاية جورجيا في وقت لاحق من هذا العام، ربما في أكتوبر. وقد خططت شركة صناعة السيارات الكورية في البداية لبدء البناء في النصف الأول من العام القادم بهدف بدء إنتاج السيارات في النصف الأول من عام 2025.وإذا بدأ البناء في وقت مبكر، فمن المحتمل أن يتم الانتهاء من إنشاء المصنع في النصف الثاني من عام 2024.ويبدو أن هذه الخطوة ترجع إلى قانون تخفيض التضخم الأمريكي الذي يدعو إلى توسيع الإعانات الضريبية لمشتريات السيارات الكهربائية، ولكن فقط للمركبات الكهربائية المجمعة في أمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن يوجه القانون ضربة لشركة هيون ديه وغيرها من شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، لأنها لم تعد مؤهلة للحصول على تلك الائتمانات الضريبية.