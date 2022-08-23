كوريا تبحث تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن قانون التضخم الأمريكي

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قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي "لي تشانغ يانغ" إن الحكومة تدرس حاليا ما إذا كانت ستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قانون أمريكي جديد يستثني السيارات الكهربائية التي تم تصنيعها خارج منطقة أمريكا الشمالية من الإعفاءات الضريبية.وأدلى الوزير "لي" بهذه التصريحات خلال جلسة برلمانية أمس الاثنين، ردا على سؤال حول قانون تخفيض التضخم الأمريكي، الذي يدعو إلى توسيع الإعانات الضريبية لمشتريات السيارات الكهربائية، ولكن فقط للمركبات الكهربائية المجمعة في أمريكا الشمالية، وهي خطوة من المتوقع أن يكون لها آثار كبيرة على مبيعات السيارات الكهربائية الكورية في الولايات المتحدة، حيث قال إن الحكومة الكورية تشعر بالقلق إزاء هذا القانون، مشيرا إلى أنه بمجرد إقراره نقلت الحكومة إلى الممثل التجاري الأمريكي مخاوفها من أن هذا القانون ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة الثنائية.وأضاف أن كوريا الجنوبية تنقل مخاوفها عبر قنوات أخرى مختلفة، بما في ذلك وزارة الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك سيتم إرسال مسؤول تجاري إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع القادم للتباحث مع المسؤولين الأمريكيين في هذا الشأن، كما أن وزير التجارة "آن دوك غُن" سيناقش هذه القضية مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته لواشنطن الأسبوع القادم لحضور اجتماع حول الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.