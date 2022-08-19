استئناف مهرجان الكي بوب في لوس أنجلوس

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استؤنف تنظيم مهرجان لموجة الثقافة الكورية "هالليو" في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، بعد توقفه لمدة 3 أعوام بسبب وباء كورونا.وتم تقديم عرض للكي بوب وإتاحة فرصة لتجربة الثقافة الكورية احتفالا بمرور 10 أعوام على بدئه، لحوالي 90 ألف شخص زاروا المهرجان الذي استمر 3 أيام.وفي هذا السياق، قدمت عضوة من فرقة غنائية كورية كيفية أداء حركات الرقص، كما أظهرت إحدى الفرق التي تجذب الاهتمام باعتبارها ضمن الجيل القادم من الكي بوب، مهارات الرقص أمام الجمهور، حيث تمكن بعضهم من الرقص بالتوازي مع الغناء، وتعلم كيفية أداء رقصات الفرق التي يحبونها.وقد شارك في تلك العروض 15 فرقة غنائية كورية.وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم أطعمة ومنتجات كورية ذات صلة بمحتويات الكي بوب.ويذكر أن عدد زوار أول دورة من المهرجان الخاص بالكي بوب الذي أقيم في مدينة ايرفين الأمريكية في عام 2012 لم يتجاوز 10 آلاف، وحاليا بعد مرور 10 سنوات أصبح هذا المهرجان من أهم مهرجانات مدينة لوس أنجلوس.وقد بلغ عدد الزوار التراكمي لهذا المهرجان الذي أقيم في 9 مدن عالمية مليونا و130 ألف شخص.وبهذه المناسبة قال "كيم هيون سو" مدير مركز المحتويات الموسيقية التابع لشركة "سي جيه إي إن إم" إن شركته ستبذل المزيد من الجهود لتطوير الكي بوب ليصبح ضمن الثقافة العالمية.