سيول تشهد إقامة اثنين من أكبر المعارض الفنية الشهر القادم

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من المتوقع أن تتحول العاصمة الكورية الجنوبية سيول إلى أكبر سوق خاصة لفن الرسم في قارة آسيا خلال الشهر القادم، حيث تستضيف معرض "فريز سيول" الذي ينظمه معرض "فريز" للفنون، الذي يعد من أكبر ثلاثة معارض فنية على مستوى العالم، ومعرض "كياف" للفنون الذي يعد أكبر المعارض الفنية الكورية بشكل متزامن، يوم الثاني من شهر سبتمبر القادم في مجمع كويكس للمعارض في جنوب العاصمة.وسوف تشارك في معرض فريز خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من سبتمبر حوالي 110 مؤسسة فنية من 21 دولة لتقديم مختلف الأعمال الفنية للفنانين البارزين والجدد، بينما ستشارك في معرض "كياف" الحادي والعشرين الذي يستمر حتى يوم 6 سبتمبر 164 مؤسسة فنية من 17 دولة لتقديم مختلف الأعمال الفنية المحلية والأجنبية.وبالإضافة إلى ذلك، سيشترك معرضا فريز سيول وكياف في تنظيم برنامج حواري بعنوان "الفنون المتغيرة بعد وباء كورونا، والمستقبل" لمدة 3 أيام من الثالث إلى الخامس من سبتمبر.