التحول الى اتجاه الانخفاض في إصابات كورونا اليومية في كوريا

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بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال يوم أمس 150 ألفا و258، وكان من بينها 504 إصابات لدى الوافدين من الخارج.وقالت السلطات الصحية الكورية إن عدد الإصابات الجديدة أمس الاثنين كان أعلى بحوالي 1.8 ضعف بالمقارنة مع يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، لكن يوم الاثنين من الأسبوع الماضي كان شهد انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة نتيجة لانفخاض عدد حالات الفحوصات التي تم إجراؤها في عطلة عيد الاستقلال.وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة أمس يتساوى مع مستوى عدد الإصابات قبل أسبوعين.وانخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة في المستشفيات بـ64 بالمقارنة مع أول من أمس ليبلغ 487، وكان ت أعمار 86% منهم تتجاوز 60 عاما.وانخفض عدد الوفيات بـ13 ليبلغ 52، وكان 90% منها لأشخاص تجاوزت أعمارهم 60%، وبلغ عدد الوفيات التراكمي 26 ألفا و161، ووصلت نسبة الوفيات التراكمية 0.12%.وقالت سلطات الحجر الصحي إن عودة انتشار الوباء تمر بذروتها، متوقعة أن تتحول إلى اتجاه الانخفاض في غضون الأسبوع القادم.