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المحلية

مدينة يونغ جو تشهد أول حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية

Write: 2022-08-23 15:34:05Update: 2022-08-23 15:55:28

مدينة يونغ جو تشهد أول حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية

Photo : YONHAP News

صرح مركز التعامل مع مرض حمى الخنازير الإفريقية في كوريا اليوم بأن مدينة "يونغ جو" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ قد شهدت أول حالة إصابة بهذا المرض الحيواني المعدي، حيث تم التأكد من إصابة اثنين الخنازير  بالقرب من الحديقة الوطنية في جبل "سو بيك".
وقال المركز إن العثور على بعض الخنازير البرية المصابة بالحمى في تلك المدينة، إلى جانب مدن "سانغ جو" و"مون كيونغ" و"أول جين" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، يدل على خطورة الوضع هناك، وهو ما يتطلب التعاون مع الحكومات المحلية المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع المزيد من تفشي العدوى.
وفي السياق ذاته، ينوي المركز إجراء فحوص دقيقة على 37 مزرعة لتربية الخنازير في مدينة "يونغ جو" حتى يوم 31 من هذا الشهر، كما يخطط لتعزيز التطهير في المزارع التي سيجد فيها أوجه قصور في الالتزام بقواعد الحجر الصحي ذات الصلة.
وأصدر المركز تحذيرا من خطورة انتشار الحمى في خمس مدن ومناطق قريبة من تلك المدينة.
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