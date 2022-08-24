اليابان تقول إنها دعت كوريا الجنوبية لاستعراض بحري بالنظر إلى العلاقات الثنائية

قالت الحكومة اليابانية إنها دعت كوريا الجنوبية إلى المشاركة في استعراض بحري دولي من المقرر عقده في اليابان في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة للوضع العام في كلا البلدين.ونقل سكرتير مجلس الوزراء الياباني "هيروكازو ماتسونو" هذا الموقف أمس الثلاثاء، في أثناء الإعلان عن تفاصيل ندوة غرب المحيط الهادئ البحرية، واستعراض الأساطيل الدولي، اللذين تستضيفهما اليابان في نوفمبر القادم.وقال "ماتسونو" إن الاستعراض يهدف إلى تعزيز الصداقة بين القوات البحرية والمساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضح أنه تمت دعوة جميع أعضاء ندوة غرب المحيط الهادئ البحرية إلى الحدثين باستثناء روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية مدرجة بشكل طبيعي ضمن الدول المشاركة.وقد كشفت القوات البحرية الكورية الجنوبية يوم الأحد عن دعوة اليابان إلى الاستعراض البحري المقرر عقده احتفالا بالذكرى السبعين على تأسيس قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. وإذا قبلت سيول الدعوة، فسوف تكون تلك مشاركتها الأولى في هذا الحدث منذ سبع سنوات، حيث كانت آخر مشاركة كورية في ظل حكومة الرئيسة الأسبق "بارك كون هيه"في عام 2015.