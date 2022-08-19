وزير الخارجية بارك جين يلتقي بمقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء إن الوزير "بارك جين" سيلتقي بمقررة الأمم المتحدة الخاصة الجديدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى سيول الأسبوع القادم.وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته أمس أن وزير الخارجية بارك سيجتمع مع "إليزابيث سالمون" وسينقل لها التزام إدارة الرئيس "يون صوك يول" بدعم أنشطتها كمقررة خاصة من قبل الأمم المتحدة. وقد جرت العادة على استقبال المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية من قبل مسؤولين على مستوى نائب وزير، من وزارتي الخارجية والتوحيد.وسوف يعكس الاجتماع المقرر بين بارك وسالمون موقف حكومة الرئيس يون من قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. ومن المقرر أن تقوم سلمون، وهي باحثة من بيرو في القانون الدولي، وقد بدأت عملها كمقررة خاصة للأمم المتحدة في الأول من أغسطس الجاري، بأول زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية بدءا من الاثنين إلى السبت من الأسبوع القادم.