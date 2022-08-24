وزارة الخارجية الكورية تستعد للاستجابة لقانون التضخم الأمريكي

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قالت وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء إنها ستستكشف طرقا مختلفة لتخفيف الأثر السلبي لقانون التضخم الأمريكي الجديد على شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية.وأدلى المتحدث باسم الوزارة "تشيه يونغ سام" بهذا التصريح خلال إحاطة إعلامية منتظمة، حيث تناول المخاوف بشأن القانون الأمريكي الذي تم إصداره حديثا ويستثني السيارات الكهربائية المصنوعة خارج أمريكا الشمالية من الإعفاءات الضريبية.وقال تشيه إن الوزارات ذات الصلة ستتواصل عن كثب مع الصناعات المحلية وتدرس وتنفذ استجابات متنوعة حتى لا تتكبد الشركات الكورية الجنوبية خسائر بسبب ذلك القانون.وفي وقت سابق، قالت الوزارة إن وزير الخارجية بارك جين نقل مخاوف سيول بشأن هذه المسألة خلال محادثاته الهاتفية الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.وأضاف المتحدث أن سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "تشو تيه يونغ" ينقل أيضا موقف الحكومة إلى واشنطن من خلال مختلف الأنشطة والقنوات الدبلوماسية.