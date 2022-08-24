كوريا والصين تحتفلان بذكرى إقامة علاقاتهما الدبلوماسية

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تحتفل كوريا الجنوبية والصين بالذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما من خلال عقد أحداث دبلوماسية في العاصمتين سيول وبكين، اليوم الأربعاء.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن هذه الاحتفالات ستقام في وقت واحد في فندق فورسيزونز في سيول في الساعة السابعة مساء، وفي فندق "دياو يوتاي" في بكين في الساعة 6 مساء بتوقيت الصين.وسوف يحضر وزير الخارجية بارك جين الحفل في سيول ويقرأ هناك رسالة تهنئة من الرئيس "يون صوك يول" بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين. ومن جانبه، سيقرأ نظيره الصيني "وانغ يي" رسالة تهنئة من الرئيس الصيني "شي جين بينغ" خلال الحفل الذي سيقام في بكين.وقبل إقامة هذه الأحداث الاحتفالية، سيلتقي الوزيران خلال حدث افتراضي يربط بين موقعي الحفل، حيث يشرفان على تقديم تقرير مشترك حول تطوير العلاقات بين سيول وبكين.وقد تمت صياغة التقرير، الذي سيرفع إلى حكومتي البلدين، من قبل لجنة مشتركة أطلقت عقب حلول الذكرى التاسعة والعشرين في العام الماضي. وتتكون تلك اللجنة من خبراء من كوريا الجنوبية والصين في القطاع الخاص، وسوف تقدم اللجنة من خلال تقريرها مجموعة من المقترحات السياسية لتعزيز العلاقات بين سيول وبكين في مختلف المجالات.